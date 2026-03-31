بتتعلم السواقة.. سيدة تنقلب بسيارتها بعد دهس 3 سيارات في دمياط الجديدة

فوجئ سكان أحد الأحياء بمدينة دمياط الجديدة بسيدة تقود سيارة ملاكى وبجانبها زوجها، ولم تستطع التحكم في القيادة، وقامت بدهس ٣ سيارات كانت في الشارع أمام المنازل وعقب دهس السيارات انقلبت السيارة، ولكن الأهالى تمكنوا من إنقاذ السيدة وزوجها.

تم إخطار شرطة النجدة من قبل الأهالي وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة لموقع الحادث، وتم نقل السيدة وزوجها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتبين أن السيدة كان زوجها يقوم بتدريبها على قيادة السيارة ولكن لم تستطع السيدة السيطرة على القيادة أثناء التدريب واصطدمت ب٣ سيارات كانوا في الشارع وعقب الاصطدام انقلبت السياره ولكن المارة من المواطنين تمكنوا من إنقاذها هى وزوجها على الفور وإبلاغ الشرطه.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم.



