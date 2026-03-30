من داخل مركز السيطرة والطوارئ بدمياط.. نائب المحافظ يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة

تابع الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات فى تمام التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءًا.

وعلى هذا الصعيد،،تابع " الدكتور محمد فوزى " الموقف بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بالتطبيق التام للقرار وفقًا للآليات المحددة .

وأكد " نائب المحافظ" على تنفيذ توجيهات محافظ دمياط والتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وتحقيق التكاتف ، لتطبيق القرار و ذلك فى إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة والكهرباء