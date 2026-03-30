ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43024 طن تشمل : 15189 طن يوريا و 11400 طن جبس معبأ و 16435 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49338 طن تشمل : 6677 طن قمح و 1942 طن خشب زان و 3521 طن خردة و 8298 طن حديد و 28900 طن ذرة .

بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 384 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 61 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2921 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54258 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36594 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3633 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6554 حركة .