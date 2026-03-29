محافظ دمياط يقود حملة ميدانية لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال العامة بشارع الشرباصي

قاد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد ، حملة ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات فى تمام الساعة التاسعة مساءًا، مع مدها لمدة ساعة يومى الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها مساء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء وائل الاشوح حكمدار دمياط ووتفقد خلالها شارع الشرباصى بمدينة دمياط.

وأكد " محافظ دمياط " على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق القرار ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، والتعامل الفوري مع أى مخالفات لذلك ، مؤكدًا أيضًا على تطبيق ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة فى إطار خطة الدولة لمجابهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية .