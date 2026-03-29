الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تجتمع مع محافظ دمياط



ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، المُنعقد اليوم بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أعضاء الهيئة النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ و الأستاذ محمد دعدور و محمد أبو يوسف والدكتور محمد العرابى و هيثم الغيطانى ، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة.

وتم استهلال جلسة الاجتماع بتوجيه شكر خاص من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور حسام الدين فوزى إلى الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط السابق ، على جهوده المبذولة لخدمة المحافظة وأبنائها ،كما تم توجيه الشكر أيضًا إلى اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر السابق على جهوده المبذولة خلال عمله بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع الإحاطة بصدور اللائحة المالية والإدارية للهيئة ، حيث تم دراسة عدد من النقاط للعمل فى ضوءها خلال الفترة المقبلة، وكذا انتخاب وكيل وسكرتير وأمين صندوق الهيئة .

كما ناقش " محافظ دمياط " خلال الاجتماع عدد من الاجراءات المطروحة لتنمية موارد الهيئة ، وناقش كذلك آليات دعم تنشيط السياحة و كافة الاستعدادات الخاصة بموسم صيف 2026 و ذلك للخروج بموسم ناجح يليق بمدينة رأس البر التى تحظى بمكانة متميزة على خريطة السياحة المصرية .

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أنه سيتم دراسة جميع المقترحات التى تم طرحها على طاولة الاجتماع وتحقيق التنسيق الدائم بين المحافظة والهيئة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتحقيق الرؤى التنموية ودعم القطاع السياحى بالمحافظة

وعلى صعيد آخر،، أجرى " محافظ دمياط " جولة ميدانية لمناقشة عدد من الاستعدادات لموسم صيف ٢٠٢٦ .