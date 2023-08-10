أوكرانيا تأمر بإجلاء 11 ألف شخص مع احتدام القتال بمنطقة خاركيف

أمرت أوكرانيا بالإجلاء الإجباري لنحو 11 ألف شخص من البلدات والقرى القريبة من خط المواجهة الشمالي الشرقي، مع اشتداد القتال حول مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، حيث ضخت روسيا قواتها في جهود هجومية.

جاء الأمر يوم الخميس، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، بعد ساعات من قول مسؤولين أوكرانيين إن روسيا استهدفت مبنى مجلس المدينة بقنبلة قوية. وقال مسؤول إقليمي إن رجلاً يبلغ من العمر 41 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 39 عامًا أصيبوا في الهجمات.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إخلاء 37 مستوطنة، بما في ذلك من الضفة الشرقية لنهر أوسكيل.

دفعت أوكرانيا القوات الروسية إلى ما وراء النهر في الخريف الماضي عندما اجتاحت منطقة خاركيف في هجوم مضاد مذهل وسريع، واستعادت آلاف الأميال المربعة من الأراضي. لكن سكان كوبيانسك عادوا ليجدوا الدمار والحرب لا تزال على أعتاب بيوتهم.

صدرت أوامر الإجلاء في عدة مناسبات منذ استعادة المنطقة حيث كان القتال المتأرجح في الشمال الشرقي وحشيًا.

قال حنا ماليار، نائب وزير الدفاع، هذا الأسبوع إنه إذا تم قياس شدة القتال بالقصف الروسي، فإن المنطقة المحيطة بكوبيانسك هي "المنطقة الأكثر سخونة".

قالت: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نتخذ أيضًا الإجراءات المناسبة لمقاومة العدو ومنعهم من التقدم على طول خط الهجوم".

زار الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، منطقة القتال حول كوبيانسك هذا الأسبوع، قائلاً إنه من الواضح أن روسيا مصممة على اختراق الخطوط الأوكرانية، لكن الدفاعات الأوكرانية ما زالت صامدة.

قال: "القتال الآن شديد للغاية". "تم تغيير بعض المواقف عدة مرات في الأيام الماضية".