نوع نشويات بيقلل الوزن والسكر .. اكتشفه

يعد الأرز البني من أكثر أنواع النشويات الصحية حيث أن سعراته الحرارية منخفضة كما يمنح الجسم عدد كبير من المواد الغذائية القادرة على تقوية المناعة وصد الأمراض.

إليك اهم فوائد الارز البني للصحة وذلك وفقا لما ذكره موقع pharmeasy.

إنقاص الوزن

يُعدّ الأرز البني من الأطعمة الشهيرة المستخدمة لإنقاص الوزن فهو غني بالألياف الغذائية التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، لذا فإن اختيار الأطعمة الغنية بالألياف قد يُساعد على تقليل السعرات الحرارية المُستهلكة إجمالاً كما يُمكن أن يُساهم استبدال الأرز البني بالأرز الأبيض في دعم جهود إنقاص الوزن والدهون .

يتحكم في مستوى السكر في الدم

للسيطرة على مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، يُنصح بإضافة كميات قليلة من الكربوهيدرات والدهون إلى نظامك الغذائي ويُعدّ الأرز البني الخيار الأمثل لذلك، فهو يُساعد على ضبط مستوى السكر في الدم بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض، وانخفاض المؤشر الجلايسيمي يعني أن الطعام الذي تتناوله يُهضم ببطء، فلا يُسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.

تُشير الدراسات إلى أن تناول ثلاث حصص يوميًا من الحبوب الكاملة، كالأرز البني، يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 29%، ويحتوي الأرز البني على حمض الفيتيك والألياف والبوليفينولات الأساسية التي تُساعد على إطلاق السكريات ببطء، مما يُحافظ على صحتنا.

يساعد على الهضم

يُعدّ الأرز البني غذاءً أساسياً مفيداً يُمكن إضافته بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتُساعد الألياف الموجودة في الأرز البني على تنظيم حركة الأمعاء والحفاظ على انتظام التبرز وقد تُظهر نتائج جيدة في علاج حالات مثل التهاب القولون والإمساك .

ينظم مستويات الكوليسترول

يُعدّ الأرز البني خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين لاحتوائه على نسبة منخفضة من الكوليسترول ومن المعروف أن الزيت الموجود فيه يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل كبير كما أن الألياف الموجودة فيه ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على إخراجه، مما يُساهم في موازنة مستويات الدهون في الدم.

لاحظت أن إدخال الأرز البني في النظام الغذائي قد يكون له تأثير إيجابي على ارتفاع نسبة الدهون في الدم ويبدو أن محتوى الأرز البني العالي من الألياف وتركيبته الغذائية يلعبان دورًا في تنظيم مستويات الدهون وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية .

التأثير الوقائي للأعصاب

قد يُساعد الأرز البني في تقليل خطر الإصابة بالخلل الإدراكي والأمراض التنكسية العصبية فهو غني بالألياف التي تُخفض مستويات الكوليسترول، المعروف بدوره في زيادة خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.

يُمكن لهذا الأرز أن يُساعد في خفض الكوليسترول عن طريق استبداله بعناصر غذائية صحية، مثل الألياف كما أنه مفيد في التعامل مع أمراض مثل باركنسون وألزهايمر، ويُساعد أيضًا في مكافحة الاكتئاب والقلق والتوتر.

تحسين صحة الأم

يُعدّ الأرز البني فعالاً للغاية في علاج اكتئاب ما بعد الولادة وقد أظهر تناول هذا الأرز نتائج إيجابية لدى النساء المرضعات في تحسين المزاج المضطرب، ومراحل الاكتئاب، والإرهاق .

يحافظ على صحة العظام

يُعدّ الأرز البني غنياً بالكالسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في الحفاظ على صحة العظام وقد يُساهم في الوقاية من بعض الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام .