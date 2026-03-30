قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جينجر تشابمان: ترامب يسعى لكسب الوقت مع إبقاء الخيار العسكري مفتوحا

ترامب
ترامب
عادل نصار

قالت جينجر تشابمان، المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الأنماط السلوكية للرئيس دونالد ترامب تشير إلى أنه يسعى لتحقيق عدة أهداف في آن واحد، من بينها كسب الوقت عبر إرسال المزيد من القوات والسفن إلى المنطقة، مع إبقاء الخيارات العسكرية، بما فيها احتمال الغزو البري، مفتوحة، إلى جانب محاولاته تهدئة أسواق النفط وتجنب أزمة طاقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المشهد الإعلامي داخل الولايات المتحدة يختلف عن الصورة التي يراها العالم، حيث تتضمن الأخبار المحلية رسائل إيجابية عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، في مقابل مؤشرات أخرى على تعقيد الوضع، مثل إسقاط مقاتلتين أمريكيتين وصعوبة اقتراب السفن الأمريكية من السواحل الإيرانية بسبب التهديدات الصاروخية، رغم وجود منظومات دفاعية.

وأشارت تشابمان إلى أن الرئيس ترامب ووزير الحرب يتحدثان عن مسار إيجابي للحرب، في وقت يتم فيه حشد القوات وتهدئة الأسواق العالمية، بينما يتجه العالم نحو أزمة طاقة نتيجة تهديدات إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، لافتة إلى أن تموضع القوات الأمريكية يجعل استخدامها أمراً مرجحاً، خاصة مع بقائها في مرمى النيران الإيرانية.

وأكدت أن الحرب لم تعد تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، في ظل غموض نهايتها ومحدودية الخيارات الجغرافية، في وقت تعمل فيه إيران على تعزيز موقفها، مستفيدة من الموارد المالية المرتبطة بحركة السفن عبر مضيق هرمز، موضحة أن الوقت يصب في صالح طهران، ما قد يدفع الرئيس ترامب إلى اتخاذ خطوات أكثر خطورة، مثل إرسال قوات إلى جزيرة خرج أو مواقع أخرى، وهو ما قد يمثل، وفق التقديرات، كارثة محتملة أو جزءاً من تحركات أكبر.
 

ترامب إيران الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

