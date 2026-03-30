محمد مجدي أفشة في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، متابعيه، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتلقي أفشة تفاعلا كبيرا من جمهوره ومتابعيه، في ظهور خطف الأنظار خارج الملاعب بإطلالة كاجوال.

وكان افشه قد رحل عن صفوف النادي الأهلي إلى نادي الإتحاد السكندري خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك أفشة مع الأهلي في 277 مباراة بجميع البطولات، وسجل 45 هدفا وصنع 50، وتوج بـ4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا وبطولتين للسوبر الإفريقي إلى جانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، والفوز بالدوري 4 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المحلي 5 مرات.