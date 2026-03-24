هل يعود أفشة للأهلي؟ رد حاسم من القلعة الحمراء

كشف الناقد الرياضي احمد درويش، عن تطورات بشأن مصير عودة صانع الألعاب محمد مجدي أفشة، إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله.

وكتب أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي : محمد مجدي أفشة سيعود لصفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي".

ورحل افشه لنادي الإتحاد السكندري خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك أفشة مع الأهلي في 277 مباراة بجميع البطولات، وسجل 45 هدفا وصنع 50، وتوج بـ4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا وبطولتين للسوبر الإفريقي إلى جانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، والفوز بالدوري 4 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المحلي 5 مرات.