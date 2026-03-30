انسحاب غانا من استضافة بطولة أفريقيا للسباحة 2026 بسبب خلافات داخلية

أعلن الاتحاد الغاني للسباحة «الألعاب المائية» الانسحاب من استضافة بطولة أفريقيا للسباحة لعام 2026 وذلك بعد سلسلة من التحديات الإدارية والحوكمة الداخلية التي عرقلت استضافة تنظيم البطولة إلى جانب عدم حصوله على الموافقة الرسمية من وزارة الرياضة والترفيه.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الغاني للسباحة فقد خاطب الاتحاد وزارة الرياضة في 14 نوفمبر 2025 لطلب الموافقة على استضافة البطولة، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن، وهو ما اعتبره أحد العوامل الرئيسية التي دفعت لاتخاذ قرار الانسحاب.

وأضاف الاتحاد الغاني للسباحة أن الاستعدادات لاستضافة البطولة، التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة أكرا خلال الفترة من 5 إلى 10 مايو 2026، واجهت عرقلة كبيرة بسبب الخلافات الإدارية الداخلية، وتداخل بعض الجهات ذات النفوذ في العملية التنظيمية، إلى جانب تعطيل المؤتمر الانتخابي للاتحاد في أكتوبر 2025، رغم عدم صدور أي أمر قضائي بهذا الشأن، بحسب ما ورد في البيان.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للرياضة في غانا قامت لاحقا بإبلاغ الاتحاد الدولي للرياضات المائية بسحب اعترافها بالاتحاد الغاني للسباحة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد التنظيمي وأثر على التحضيرات الخاصة بالبطولة.

وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أوضح الاتحاد الغاني للسباحة أنه تم عقد اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الاتحاد والهيئة الوطنية للرياضة وعددا من الأطراف المعنية، وتم الاتفاق خلاله على خارطة طريق لحل الأزمة، بما في ذلك تشكيل لجنة انتخابية للإشراف على العملية الانتخابية داخل الاتحاد وفقا لدستوره.

إلا أن البيان أشار إلى وجود خلافات لاحقة حول المبادئ التوجيهية المنظمة للعملية الانتخابية، حيث رفض الاتحاد بعض المقترحات المقدمة من الجهات الرسمية، معتبرًا أنها تتعارض مع لوائحه الداخلية، رغم استمرار محاولات الوصول إلى توافق.

كما أوضح الاتحاد أنه رغم تقديمه تنازلات بهدف تسهيل العملية التنظيمية واستمرار التحضيرات، فإن الضغوط والتأخير في تشكيل اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، وعدم افتتاحها حتى الآن رغم ضيق الوقت، كان له أثر سلبي مباشر على جاهزية الاستضافة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد واصل مخاطباته الرسمية للوزارة حتى منتصف مارس 2026، مطالبا بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن القرار النهائي من جانب السلطات كان رفض إقامة البطولة بحل القضايا الانتخابية الداخلية داخل الاتحاد، وهو ما اعتبره الاتحاد تغييرا في الموقف في وقت متأخر جدًا.

وأكد الاتحاد أن هذا التأخير جاء رغم تأكيد مشاركة أكثر من 43 دولة وبدء معظمها في ترتيبات السفر، مما جعل استمرار الاستضافة غير ممكن من الناحية التنظيمية والعملية.

وحذر البيان من أن الانسحاب قد يترتب عليه تداعيات مالية وتنظيمية، من بينها احتمال فرض غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى تأثير ذلك على فرص غانا في استضافة بطولات مستقبلية، وعلى استثمارات الحكومة في تطوير المنشآت الرياضية، خاصة مركز بورتيمان المائي.

وفي ختام البيان، أعرب الاتحاد الغاني للسباحة عن أسفه الشديد للقرار وما قد يترتب عليه من آثار على الدول المشاركة والرياضيين والمدربين، مؤكدًا التزامه بالعمل مع جميع الأطراف لإعادة الاستقرار المؤسسي، وحل القضايا العالقة، وضمان مستقبل أفضل لرياضة السباحة في غانا.