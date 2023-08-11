مصرع شخص غرقا بمياه ترعة الأسدية في الشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه ترعة الأسدية المتفرعة من ترعة بحر البقر دائرة مركز ابو حماد.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو حماد بإستقبال "محمد ع ا م" 19 سنة مقيم الأسدية دائرة مركز ابو حماد "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة الأسدية المتفرعة من ترعة بحر البقر دائرة مركز ابو حماد وتم إنتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي أبو حماد وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.