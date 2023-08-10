إصابة 7 أشخاص من قرية واحدة في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات بالجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس – الصنافين وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بإستقبال كلا من "محمود ع ا" 29 سنة مصابا بكدمة بالساق اليسري و"محمدع م" 20 سنة مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس و"احمد س س" 15 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم و"محمد ع م" 20 سنة مصابا بكدمات متفرقة بالجسم و"كريم و ا" 18 سنة مصاب بخلع بمفصل الكتف الايسر و"محمد م م" 32 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"خالد م ع" 28 سنة مصاب بكدمة بالرأس وجميعهم مقيمن ميت سهيل دائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس – الصنافين وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.