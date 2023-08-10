مصرع شخص أسفل عجلات سيارة اصطدمت به بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر تصادم سيارة به أمام عزبة ابو ناجي دائرة مركز كفر صقر، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي كفر صقر بإستقبال "فوزي ن ع" 53 سنة مقيم ابو ناجي دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة به أمام عزبة ابو ناجي دائرة مركز كفر صقرر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.