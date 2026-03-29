سقوط قائد سيارة تطبيق نقل ذكى ارتكب أفعالا خادشة للحياء ضد طالبة بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بأفعال خادشة للحياء حال قيامه بتوصيلها بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وبسؤالها قررت بتضررها من قائد السيارة المشار إليه لقيامه بأفعال خاشة للحياء حال إستقلالها السيارة معه لتوصيلها.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.