وفاة عامل بمنزل سيدة في ظروف غامضة بإحدى قرى الحسينية بالشرقية

شهدت إحدى قرى مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية حالة من الهلع الشديد بسبب وجود جـثـ ـة داخل منزل سيدة بها آثار دمـ ـاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة عامل في منزل سيدة وبها آثار دمـ ـاء .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى قرية المناجاة الصغرى، لبيان سبب الواقعة، كما تم إلقاء القبض على سيدة فى العقد الثانى من العمر صاحبة المنزل للتحقيق ولبيان سبب الوفاة.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن أحد الجيران عثر على جثـ ـة شخص يدعي أ.م.ع ، عامل، وفى العقد الثانى من العمر كان متواجدًا بمنزل سيدة بقرية المناجاة وبها آثار دمـ ـاء، وتم نقله إلى مستشفي الحسينية.

على الفور قامت قوة أمنية من مركز شرطة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بإلقاء القبض على صاحبة المنزل، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.



تم تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.