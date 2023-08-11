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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفذته مديرية العمل بسيناء.. برنامج تدريبي للفتيات في ريادة الأعمال

تدريب الفتيات على
تدريب الفتيات على ريادة الأعمال بسيناء

 

نفذت مديرية العمل ،  بمحافظة شمال سيناء ،  البرنامج التدريبي في ريادة الأعمال بمركز تدريب العريش ، وذلك في اطارالتعاون المستمر بين مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة في نشر فكر العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة ،تنفيذاً لتوجيهات  حسن شحاتة وزير العمل للاهتمام بتنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر.

 

٢١ فتاة :

 

 

وقال محمد سالم عبد المالك  مدير عام مديرية العمل بشمال سيناء،  انه استفاد من البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٤ ايام   عدد ٢١ فتاة.

وقد دارت المحاضرات عن  كيفية إعداد خطة العمل للمشروع ، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب وتكاليف الإنتاج والمشتريات ، وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع. 


قام بالتدريب طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات
وبحضور مدير عام المديرية   ومدير المركز مجدى بدر ، والمشرف علي الدورة صابرين محمد صبحي.

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سيناء العمل برنامج الفنيات الأعمال

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