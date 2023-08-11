قافلة دعوية لمديرية أوقاف شمال سيناء في مركز نخل

انطلقت، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى من مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إلى مركز و مدينة نخل، بمنطقة وسط سيناء، بقيادة فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، وبرفقته قيادات الدعوة بالمديرية ، بناء على تكليفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ .



المساجد الجامعة:

يتضمن نشاط القافلة الدعوية ، أداء خطبة الجمعة في المساجد الجامعة بالمدينة وعدد من القرى التابعة للمركز ، وعقد مقارئ قرآنية ، علاوة على المشاركة في النشاط الصيفي للطفل.



وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

يشارك في القافلة كل من :

الشيخ عبد الباقى جودة مدير إدارة الدعوة، والشيخ حسين البنديرى مدير عام المتابعة والشيخ اسلام محرم مدير إدارة إدارات الأوقاف، والشيخ مصطفى عبد الفتاح على، إمام وخطيب، والشيخ محمد سامى عباس إمام وخطيب، والشيخ على عبد الرحمن محمد إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد الفتاح عبد الفتاح إمام وخطيب، والشيخ سعد محمد صابر البهنساوى إمام وخطيب، والشيخ مصطفى رمضان مصطفى العراقي إمام وخطيب.