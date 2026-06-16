8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026

شهدت مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، إثارة وندية كبيرة بين المنتخبات التي خاضت مواجهاتها الأولى في المسابقة العالمية.

وانطلق مونديال 2026 يوم الخميس الماضي في ثلاث دولة هي "الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك" وبمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، وتستمر البطولة حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وبعد مرور خمسة أيام من منافسات النسخة الجارية لكأس العالم، سجلت البطولة إقامة 16 مباراة بين 32 منتخبا مختلفا في المجموعات الثماني الأولى للمونديال.

وظهر التنافس والندية الكبيرة في العديد من مباريات المونديال حتى الآن، حيث انتهت ثمانية لقاءات بنتيجة التعادل، ومثلها بفوز أحد منتخبي المواجهة.

أكثر النتائج تكرارا في المونديال حتى الآن، هي التعادل 1-1، حيث حدثت خمس مرات في لقاءات كندا مع البوسنة والهرسك، وقطر أمام سويسرا، والمغرب مع البرازيل، ومصر أمام بلجيكا، والسعودية مع أوروجواي.

كما انتهت مباراتين بنتيجة التعادل 2-2، وهما هولندا أمام اليابان، وإيران مع نيوزيلندا، فيما ظهر التعادل السلبي في لقاء وحيد بين منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

وشهد المونديال حتى الآن غزارة تهديفية، بعد إحراز 46 هدفا في 16 مباراة، ويعد المنتخب الألماني صاحب الهجوم الأقوى بعد تسجيل 7 أهداف في شباك منتخب كوراساو، يليه منتخب السويد الذي أحرز خماسية في المرمى التونسي، ثم المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف في شباك باراجواي.

على الجانب الآخر، فشلت ستة منتخبات في زيارة الشباك خلال مبارياتها بالجولة الأولى وهي "جنوب إفريقيا وهايتي وتركيا والإكوادور وإسبانيا والرأس الأخضر".