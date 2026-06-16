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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

شهد سعر الدولار في مصر اليوم تراجعا كبيرا  ليقترب من 50 جنيها للبيع، ليسجل رسميا نحو 50.46 جنيه اليوم.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر

 وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو: 

 51.09 جنيه للشراء.

 51.19 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، مصر، التعمير والإسكان،  الشركة المصرفية الدولية،  الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المصري لنحو:

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، قناة السويس و العقاري المصري العربي نحو:

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الإسكندرية، الكويت الوطني وإتش إس بي سي HSBC  ليصل إلي:

 50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك البركة، البنك التجاري الدولي CIB،  أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو:

 50.28 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

 50.27 جنيه للشراء.

 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

 50.32 جنيه للشراء.

50.46 جنبه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم

 50.40 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.09 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 50.37 جنيه.

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