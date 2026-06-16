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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في مصر ليقترب من 50 جنيها للبيع، ليسجل رسميا نحو 50.46 جنيه اليوم.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 

 51.09 جنيه للشراء.

 51.19 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، مصر، التعمير والإسكان،  الشركة المصرفية الدولية،  الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المصري ليبلغ نحو:

  50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، قناة السويس و العقاري المصري العربي لنحو:

  50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الإسكندرية، الكويت الوطني وإتش إس بي سي HSBC  ليصل إلي:

 50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك البركة، البنك التجاري الدولي CIB،  أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو:

 50.28 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

 50.27 جنيه للشراء.

 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي 

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

 50.32 جنيه للشراء.

50.46 جنبه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم

 50.40 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.09 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 50.37 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار رسميا أقل سعر بيع للدولار سعر الدولار اليوم الجنيه المصري

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