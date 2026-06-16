عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يعكس روحًا كبيرة وأداءً عالميًا للفراعنة.

وقال الشوالي عبر حسابه على “فيسبوك”: “مصر بذكريات كأس القارات 2009، أداء عالمي وروح كبيرة، نقطة تقرّب من التأهل، مواجهة نيوزيلندا القادمة عصفورين بحجر واحد، أول فوز مونديالي وبلوغ الدور الثاني”.

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بتعادل أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، ليحصد نقطة مهمة في بداية المشوار.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب “بي سي بلايس” في كندا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب من حسم بطاقة التأهل للدور التالي.