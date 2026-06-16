تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

يحرص كثير من الأشخاص على تناول وجبات صحية، لكنهم قد يمارسون عادات خاطئة بعد الانتهاء من الطعام دون أن يدركوا تأثيرها السلبي على الجهاز الهضمي. ومن أكثر هذه العادات شيوعًا الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وهي عادة يحذر منها الأطباء لأنها قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشكلات مزعجة قد تتفاقم مع الوقت.

لماذا يعد النوم بعد الأكل مباشرة خطرًا؟

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه عند تناول الطعام يبدأ الجهاز الهضمي في العمل على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وتحتاج هذه العملية إلى وقت حتى ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء. وعندما يستلقي الشخص مباشرة بعد تناول وجبته، يصبح من السهل ارتداد أحماض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة وحرقة الصدر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

كما أن النوم بعد الأكل مباشرة قد يسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة وعسر الهضم، لأن الجسم يكون في وضع أقل ملاءمة لإتمام عملية الهضم بكفاءة.

أعراض قد تظهر بسبب هذه العادة

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هناك مجموعة من الأعراض التي قد يشعر بها الشخص عند تكرار النوم بعد تناول الطعام، أبرزها:

حرقة أو ألم في منطقة الصدر.

طعم حامض أو مرارة في الفم.

الانتفاخ والغازات.

الشعور بثقل المعدة.

التجشؤ المتكرر.

اضطراب النوم والاستيقاظ بسبب الشعور بعدم الراحة.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي استمرار ارتجاع أحماض المعدة إلى تهيج بطانة المريء والتأثير على جودة الحياة.

هل المشي بعد الأكل مفيد؟

على عكس الاستلقاء، يؤكد الخبراء أن ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي الهادئ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بعد تناول الطعام قد يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء، كما قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة بعد الوجبات الكبيرة.

لكن يجب تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة بعد الأكل مباشرة، لأنها قد تسبب الشعور بالتقلصات أو عدم الراحة.

متى يمكن النوم بعد تناول الطعام؟

ينصح الأطباء بالانتظار مدة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الوجبة قبل الذهاب إلى النوم، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو تحتوي على كميات كبيرة من الطعام.

كما يُفضل تناول وجبة العشاء في وقت مبكر، وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية قبل النوم، لأنها تزيد من احتمالات الإصابة بحرقة المعدة.

عادات أخرى تضر الهضم بعد الطعام

لا يقتصر الأمر على النوم فقط، فهناك عادات أخرى قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، منها:

تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد الوجبة مباشرة.

التدخين بعد الأكل، لأنه قد يزيد من اضطرابات المعدة وارتجاع الحمض.

ارتداء الملابس الضيقة حول منطقة البطن.

الإفراط في شرب المشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من الانتفاخ والغازات.

كيف تحافظ على صحة جهازك الهضمي؟

للحفاظ على هضم صحي، ينصح الخبراء بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، والابتعاد عن الإفراط في تناول الوجبات، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام.