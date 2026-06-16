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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: الاستفادة من أصحاب الدرجات العلمية ضرورة لدعم التنمية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن المجلس مهتم بملف حملة الماجستير والدكتوراه، وأن هناك طلبات إحاطة بشأن هؤلاء الأشخاص.

وقال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، إن هناك حصرًا لأعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بهدف توفير فرص عمل لهم بالجهاز الإداري للدولة، وأن هذا ضرورة لدعم التنمية.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بحملة الماجستير والدكتوراه، قائلًا: «لماذا لا نستفيد من هذه العقول التي اجتهدت وتعلمت وطورت من نفسها؟ لذلك نطالب الدولة بتوفير فرص عمل لهم، فالدولة ستستفيد من خبراتهم وكفاءاتهم».

ولفت إلى أن هناك مشروعات وأعمالًا يمكن أن تستفيد من هذه الدرجات العلمية، ولذلك يجب الاستفادة من العقول العلمية، مؤكدًا أن البرلمان لا يبحث فقط عن فرص عمل لحملة الماجستير والدكتوراه، بل يسعى إلى توظيف قدراتهم بما يخدم الدولة.

وأوضح أنه من غير العادل أن يتعلم أفراد هذه الفئة في مصر ثم يسافروا إلى الخارج للعمل في دول أخرى، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لهم داخل البلاد.

مجلس النواب النواب قناة صدى البلد

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