قدم الشيف تامر فتحى ، طريقة عمل أصابع الموتزاريلا المقلية:

أصابع الموتزاريلا المقلية:



المكونات:

500 جرام جبنة موزاريلا

300 جرام بقسماط مطحون

بيضة

نصف ملعقة صغيرة من ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت تحمير

طريقة التحضير:

قومي بتشكيل الجبنة على هيئة أصابع.

قومي بخفق البيضة في إناء عميق.

ضيفي الملح والفلفل الأسود إلى البقسماط وقومي بتقليبهم ليتم توزيع المكونات بشكل جيد.

قومي بغمس أصابع الجبنة في البيض ثم قومي بوضع الجبنة في البقسماط لتغطي الجبنة، ثم كرري هذه العملية مرة أخرى.



ضعي الجبنة في الزيت الساخن ليتم تحميرها وقومي برفعها على أوراق المطبخ بمجرد تغيير لونها وقبل أن تذوب الجبنة.