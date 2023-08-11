صفقة تونسية جديدة في الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

توصل مسؤولو الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إلى اتفاق مع النجم التونسي عمر عبادة، لينضم إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية أن الأهلي اتفق مع اللاعب على الانضمام له خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية في سنغافورة، والبطولة العربية للأندية للسلة في قطر.

ويلعب عمر عبادة في مركز صناعة اللعب، وسبق له التتويج بجائزة أفضل صانع ألعاب في أفريقيا عامي 2017 و2021.

ويبلغ عمر عبادة من السن 30 عام ويمتلك نسبة تسجيل مع المنتخب التونسي في تصفيات كأس العالم 15 نقطة في المباراة ونسبه تسجيله الموسم الماضي مع إتحاد جدة والجيش السوري 25 نقطة في المباراة.

الجدير بالذكر أن عمر عبادة سبق له الاحتراف في الدوري الفرنسي مع فريق سان شاموه لمدة موسمين، كما مثل فريق اتحاد جدة السعودي لموسمين، وقاد نادي الجيش السوري للفوز منذ 6 أشهر.