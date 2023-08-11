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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. صدام عنيف بين مصر والدنمارك في نصف نهائي مونديال ناشئي اليد

منتخب اليد للناشئين
منتخب اليد للناشئين

يصطدم المنتخب المصري لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، بنظيره الدنماركي في نصف نهائي بطولة العالم المقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وصعد الفراعنة الصغار بعد ريمونتادا قوية أمام منتخب جرز الفارو بنتيجة 38-34، فيما تأهل أحفاد الفايكنج بعد التغلب على المنتخب البرتغالي بنتيجة 35-25.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، ويعقبه النصف الآخر من نصف النهائي بين إسبانيا وكرواتيا.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: "محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019 فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئها.

جرز الفارو منتخب مصر للناشئين اسبانيا كرواتيا أحفاد الفايكنج المنتخب المصري لناشئي كرة اليد

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