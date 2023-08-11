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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ملايين دولار .. أرباح خرافية لـ رونالدو بسبب هذا المنشور

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي الحالي، ومانشستر يونايتد السابق، لرصد ما يحدث على صفحات اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام". 

مفاجأة عن أرباح كريستيانو رونالدو من إنستجرام 

 

وسلط تقرير "العربية" الضوء حول سعر المنشور الواحد على صفحة كريستيانو رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وأن سعر المنشور للنجم البرتغالي أصبح هو الأغلى عالميًا في الفترة الراهنة، نظرًا للشهرة العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي في الفترة الراهنة. 

وجاء في تقرير "العربية"، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دو سانتوس هو الأغلى دخلا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بأرباح مليونية على المنشور الواحد له على صفحته، إذ صنفت مجلة "فوربس" الدون كأعلى المشاهير دخلا على انستجرام للمرة الأولى عام 2017، ليتصدر النجم البرتغالي قائمة أثرياء انستجرام لعام 2023. 

وأضاف التقرير، أن كريستيانو رونالدو تقدم على ميسي وسيلينا جوميز في أرباح انستجرام، حيث أوضحت المجلة العالمية أن هناك أداة خاصة بانستجرام تحصي البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقاضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر انستجرام ويوتيوب. 

وأشار التقرير، إلى أن تلك الأداة كشفت أن كريستيانو رونالدو يحصل على 3 مليون و230 ألف دولار مقابل المنشور الواحد على انستجرام، حيث يتابعه نحو 6 مليون متابع، أما ليونيل ميسي فيحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2 مليون و600 ألف دولار مقابل المنشور الواحد. 

وفي سياق منفصل، نجم النجم البرتغالي في قيادة نادي النصر السعودي للوصول إلى الدور النهائي من البطولة العربية، ليضرب موعدًا مع نادي الهلال السعودي في الدور النهائي من البطولة، في واحدة من المباريات الهامة والمثيرة والتي عادة ما تكون مليئة بالأهداف بين كلا الفريقين. 

وينتظر قطاع كبير من عشاق الكرة السعودية ديربي الهلال والنصر في السعودية في نهائي البطولة العربية، خاصة في ضوء التطور الهائل الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مجال كرة القدم، واستقطاب نجوم عالمية في الدوري السعودي، والذي كان ذلك بداية بضم كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي مانشستر يونايتد انستجرام فوربس ميسي

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