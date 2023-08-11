بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. تطور مفاجئ في الخريطة السياحية عالميًا

سلطت فضائية "العربية" الضوء حول ارتفاع درجات الحرارة الشديد في العديد من مدن العالم في الفترة الراهنة، الأمر الذي أثر بدوره على العديد من العوامل المختلفة في قطاع كبير من العالم منها الخريطة السياحية، إذ أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة في الكثير من بلدان العالم، أدى إلى تغيير الخريطة السياحية بشكل واضح.

تغيير الخريطة السياحية في العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وجاء في تقرير "العربية"، أنه يبدو ان وجهات الصيف المعتادة ستتغير عما قريب، أي أن الناس سيقضون صيفهم في النرويج بدلا من فرنسا، وسيسافرون لقضاء إجازاتهم في نوفمبر بدلا من يوليو، وكل ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري.

وأضاف، أن موجات الحرارة التي تعرض لها العالم هذا العام كانت شديدة، وتسببت في العديد من الكوارث التي أثرت سلبًا على الموسم السياحي، حيث اضطرت السلطات في اليونان على سبيل المثال لإجلاء حوالي 20 ألف شخص من جزيرة "رودوس"، والتي تستقبل السائحين لقضاء الصيف فيها، حيث إن الحرائق جعلت بعض المنتجعات غير صالحة للسكن وكلفت شركات السياحة الملايين بعد دفع تعويضات للمتضررين وإلغاء السائحين لحجوزاتهم.

وواصل، أنه منذ أربعينيات القرن الماضي وأوروبا تشهد موجات حرارة متتالية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة فيها بشكل أسرع من بقية مناطق العالم، وفقا لخبراء المناخ، كما أن التوقعات تشير إلى أنه من المحتمل أن تصبح البلدان ذات درجات الحرارة المعتدلة مثل دول الشمال وجهات سفر أكثر شعبية، إلا أن هذا سيكون له أثر سلبي على البلدان الذي تنتظر الموسم السياحي في الصيف بفارغ الصبر.

وأردف، أن القرى وسكان بعض المناطق في دول كاليونان وإسبانيا وتركيا يعتمدون فقط على السياحة فإذا قلت العطلات هناك سيتأثر الفقراء الذين يكسبون رزقهم من زيارة السياح لهم، حيث إن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا لم تعد تهدد الموسم السياحي بل تهدد حياة السكان أيضا، خاصة بعد أن تسببت الحرارة الشديدة بقتل أكثر من 60 ألف شخص في عام 2022.

وتشهد العديد من البلدان في أوروبا وآسيا في الفترة الراهنة موجة ارتفاع درجات حرارة غير مسبوقة، ولاسيما دولة الصين، والتي شهدت أيام تم رصد معدلات ارتفاع في الحرارة لأول مرة في تاريخها.