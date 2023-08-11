عمره 41 مليون سنة.. تفاصيل اكتشاف حوت أثري في مصر

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن اكتشاف حوت من نوع غريب من الحيتان عاش في مصر لمدة 41 مليون سنة والذي اكتشفته جامعة المنصورة في اكتشاف جديد لها في الفترة الراهنة لأحد الحيتان المنقرضة.

اكتشاف لحوت منذ 41 مليون سنة

وجاء في التقرير أن نوع غريب من الحيتان عاش في مصر قبل 41 مليون سنة أعلنت عنه جامعة المنصورة، كواحد من الاكتشافات الجديدة التي تسجلها الجامعة في الفترة الحالية.

وأضاف التقرير، أنه تم اكتشاف نوع جديد من الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل عشرات ملايين السنين، لافتة إلى أن الحوت الذي تم اكتشافه تم إعطائه اسم "توتسيتس رياننسيس"، وذلك تكريمًا للملك الفرعوني الشهير توت عنخ أمون.

وأشار التقرير إلى أن الحوت المكتشف يعد واحد من أصغر الحيتان المائية، حيث قدر فريق البحث المكتشف طوله بـ 2.5 متر، ووزنه حوالي 187 كيلو جرام، وذلك بعد دراسة حفريته المكونة من جمجمة وفكين إضافة لأسنانه وفقرته العنقية الأولى التي وجدت في صخور عصر الإيوسين.

وأتم التقرير، أن الاكتشاف المصري تم توثيقه في ورقة بحثية نشرتها أبرز الدوريات العلمية في العالم.

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

وفي سياق منفصل، كانت أعلنت وزارة الآثار المصرية أنه قد تم العثور على كنز أثري قبالة ساحل مدينة العلمين بمرسى مطروح في مصر، ويتضمن الكنز بقايا سفينة غارقة ومجموعة من الأواني التي تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، حيث يعمل الخبراء حاليًا على كشف آخر قبالة ساحل رأس الحكمة.

وتقع هذه القطع الأثرية في موقع غارق في البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 650 مترًا من شاطئ العلمين. ويشمل الكنز بقايا السفينة الغارقة والعديد من القطع الفخارية، بما في ذلك الجرار (الأمفورات) التي كانت تستخدم لنقل النبيذ وكانت مستوردة من جزيرة رودس في اليونان.

ويشير تواجد الجرار المرتكزة على جزيرة غارقة بجوار السفينة إلى أن سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية قد يكون اصطدامها بالجزيرة في قاع البحر.

وتم الكشف عن هذا الموقع الأثري بواسطة مهندس مالك شركة المسح البحري، الذي رصد بقايا السفينة أثناء أعمال المسح في المنطقة وأبلغ المجلس الأعلى للآثار.