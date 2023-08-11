طعم مختلف وشهي .. طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف

تعتبر طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف من الحلوى الشرقية الشهيرة، والتي تؤكل على مدار العام؛ حيث تعتبر من الحلوى الشعبية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس ، طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، ويمكن لهذه الوصفة ان تكفي لحوالي 10 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف

طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف

مقادير طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف :

2 كوب سميد

½ كوب سكر

½ كوب زيت

1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر

1 ملعقة كبيرة فانيليا

3 بيض

½ كوب جوز هند

1 كوب قشطة

½ كوب حليب سائل مبخر

مقادير الوجه :

1 علبة حليب مكثف محلى

½ كوب جوز هند

طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف :

_ يحمي الفرن على 180.في وعاء عميق نخلط البيض مع الفانيليا والسكر والزيت بالمضرب اليدوي حتى تمام التجانس.

_ تضاف باقي المكونات ونعيد الخلط جيدا.

_ في صينية مدهونة زيت نرص المزيج الخليط بشكل متساوي، وندخلها الفرن حتى تمام النضج.

_ بعد نضج البسبوسة نصب عليها الحليب المكثف لتتشربه، ثم نزبن الوجه بجوز الهند.