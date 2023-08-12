عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9.5 مليار جنيه

الإعلامي ضياء رشوان
الإعلامي ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان،  إن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من عام 2023، بتكلفة تجاوزت 9 مليارات و500 مليون جنيه.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامجه «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الطبية عالية المستوى سواء كانت أمراض دم أو أورام أو أنف وأذن وغيره.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان: “كي يتم استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انتقال المريض إلى القاهرة”، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استصدار القرار عبر الفيديو كونفرانس.

الإعلامي ضياء رشوان ضياء رشوان وزارة الصحة والسكان مصر جديدة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

ترشيحاتنا

هل عاد من جديد.. تقرير مثير للجدل لمنظمة الصحة حول فيروس كورونا

جه من بره ومعرفش يروح لأهله.. الأمن يعثر على أجنبى مشرد بشوارع القاهرة

منعش ومغذي فى الحر.. طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

أوقاف القاهرة: لا صحة على الإطلاق لما نشر عن مقتل إمام مسجد بالأميرية

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال تفريغ خزان صافر النفطي

الحمد لله وشنطة.. منشور غامض يثير قلق جماهير الأهلي بشأن صاحب السطلانة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا

بدون بطانة.. فستان هيفاء وهبي يثير الجدل في حفلها بالساحل الشمالي  

من أسبوع إلى 10 أيام.. علاج الأنفلونزا للاطفال  

الصور الكاملة. . راغب علامة يشعل رأس الحكمة بالساحل الشمالي

فيديو

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ