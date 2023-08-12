ضياء رشوان: إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9.5 مليار جنيه

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من عام 2023، بتكلفة تجاوزت 9 مليارات و500 مليون جنيه.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامجه «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الطبية عالية المستوى سواء كانت أمراض دم أو أورام أو أنف وأذن وغيره.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان: “كي يتم استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انتقال المريض إلى القاهرة”، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استصدار القرار عبر الفيديو كونفرانس.