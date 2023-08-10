وزير السياحة يتابع آخر مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ‏أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عقد اجتماعه الأسبوعي الذي يعقده بشكل منتظم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر مستجدات الأعمال في المتحف المصري الكبير.

‏وتابع ضياء رشوان ‏خلال برنامج "مصر جددة"، المذاع عبر شاشة "etc"، أن خلال هذا الاجتماع تم استعراض آخر تطورات أعمال المتحف المصري الكبير وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة وتم الانتهاء من تثبيت 70% من الآثار الثقيلة داخل القاعات في المتحف.

المتحف المصري الكبير

‏وأضاف تم استعراض خطة المتحف لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية داخل الفتارين بتنفيذ أسبوعي يصل إلى وضع وتثبيت ما يقرب من 160 قطعة أثرية يوميا.