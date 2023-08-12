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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك جديد.. حنان مطاوع تثير حيرة جمهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع  صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

 

وظهرت حنان مطاوع في الصورة بإطلالة ناعمة ، حيث ظهرت بلوك كاجوال، واعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعمة أبرز ملامحها الأنثوية. 

 

حنان مطاوع ومسلسل سره الباتع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة لتقديم شخصية “ صافية ” في مسلسل سره الباتع  قالئة : “ حبيتالشخصية من غير ماشاوف سكربت من طريقة سرد وقصص المخرج خالد يوسف للشخصية ”.

وأضافت أنها عندما استمعت لـ القصة و الدور من مخرج العمل خالد يوسف، وافقت عليه، من البداية، معلقة :" مضيتقبل ما أقرأ وحبيت قصته الي سردها لان المخرج هو من  يمسك زمام الحكاية و القصة لاننا بنخرج من خلال عينيهوروايته  وحبيت  قصته وللنضال والعالم القديم وأنا مفتونة بنوستالجيا المقاومة المصرية القديمة " .

 

وأضافت خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  ة : " كنت محتاجه لتقديم عمل وطني وبه عناصر جذب كثيرة "ولو كنت رفضت الدور ده أو ماقمتش بيه كان هيفوتني   كتير   ".

الفنانة حنان مطاوع المخرج خالد يوسف مسلسل سره الباتع

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