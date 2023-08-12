لوك جديد.. حنان مطاوع تثير حيرة جمهورها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت حنان مطاوع في الصورة بإطلالة ناعمة ، حيث ظهرت بلوك كاجوال، واعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعمة أبرز ملامحها الأنثوية.

حنان مطاوع ومسلسل سره الباتع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة لتقديم شخصية “ صافية ” في مسلسل سره الباتع قالئة : “ حبيتالشخصية من غير ماشاوف سكربت من طريقة سرد وقصص المخرج خالد يوسف للشخصية ”.

وأضافت أنها عندما استمعت لـ القصة و الدور من مخرج العمل خالد يوسف، وافقت عليه، من البداية، معلقة :" مضيتقبل ما أقرأ وحبيت قصته الي سردها لان المخرج هو من يمسك زمام الحكاية و القصة لاننا بنخرج من خلال عينيهوروايته وحبيت قصته وللنضال والعالم القديم وأنا مفتونة بنوستالجيا المقاومة المصرية القديمة " .

وأضافت خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ة : " كنت محتاجه لتقديم عمل وطني وبه عناصر جذب كثيرة "ولو كنت رفضت الدور ده أو ماقمتش بيه كان هيفوتني كتير ".