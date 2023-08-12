عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

محمود كهربا
محمود كهربا

علق الإعلامي احمد شوبير على أزمة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي،وغرامة نادي الزمالك

 

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"‏موضوع كهربا في طريق الحل النهائي قبل نهاية المهلة عمر سيد معوض في سكة الاحتراف المبكر".

 

مفاجأة في أزمة غرامة كهربا 

بعد عودة نادي أفيس البرتغالي الطرف الثاني في غرامة نادي الزمالك، حدثت انفراجة لدى كهربا وإمكانية سداد الغرامة فى الفيفا فى قادم الأيام لإغلاق الملف برمته.

محامي كهربا على العباسي، لم يكشف حتى الآن الكثير من الأوراق القانونية، ويبدو أن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

قضية محمود كهربا قد تظل كما هي لمدة عام ونصف العام، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك جلسات، ويحصل على تأجيل استغلالا لعودة نادي أفيس البرتغالي إلى النشاط الرياضي.

محامي كهربا سيطلب من الفيفا حيثيات قرار إيقاف اللاعب، وعند موافقة الفيفا على إرسال الحيثيات يتم إيقاف المهلة بشكل قانوني، وقد يتم ارسال حيثيات قرار العقوبات خلال شهر أو أكثر، والأزمة قد تستمر لفترة طويلة.

موقف نادي أفيس من غرامة كهربا

عودة نادي أفيس البرتغالي للحياة من خلال الاندماج مع نادي فيلافرانكوينس لا يسقط عنه القضايا وغرامة الفيفا باعتباره موجودا بشكل قانوني ويتعين عليه تسوية أموره المالية، بما فيها المشاركة فى سداد غرامة كهربا.

نادي أفيس البرتغالي سيشارك بشكل طبيعي في المنافسات ابتداءً من الموسم الحالي 2023/2024 تحت مسمى“AVS”.
 

احمد شوبير أزمة محمود عبد المنعم كهربا أزمة غرامة كهربا النادي الأهلي سداد غرامة كهربا نجم النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

أسعار Iphone 13 فى الكويت

ترشيحاتنا

رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال الإنشاءات بالممشى السياحي الجديد

أمطار وبرد ورياح.. تحذير عاجل بشأن طقس اليوم السبت فى السعودية

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

فتح باب التحويلات إلى كليات جامعة عين شمس.. اعرف الخطوات

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

قانون المرور .. تعرف على غرامة مخالفة خط السير للمركبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الضغط.. فوائد خارقة لتناول الخوخ

أسباب الصدمات العاطفية والنفسية

بريطانية تحكي تجربتها "المرعبة" مع جهاز مراقبة منزلي.. أعرف القصة

مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

فيديو

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ