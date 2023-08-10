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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك حيران.. 3 سيناريوهات فى غرامة كهربا ونادي أفيس البرتغالي

كهربا
كهربا

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منح محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لدفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وحصل نادي الزمالك على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتغريم كهربا بمبلغ مالي تجاوز الـ 2 مليون دولار.

وشهدت الساعات الماضية عودة الأمل من جديد لدى كهربا فى سداد نصف غرامة الزمالك المالية بعد اندماج نادي أفيس البرتغالي مع أحد الأندية البرتغالية وعودته للمشاركة في الدوري المحلي. 

“صدى البلد” يستعرض سيناريوهات أمام كهربا فى سداد غرامة نادي الزمالك وموقف نادي أفيس البرتغالي. 

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مفاجأة في أزمة غرامة كهربا 

بعد عودة نادي أفيس البرتغالي الطرف الثاني في غرامة نادي الزمالك، حدثت انفراجة لدى كهربا وإمكانية سداد الغرامة فى الفيفا فى قادم الأيام لإغلاق الملف برمته.

محامي كهربا على العباسي، لم يكشف حتى الآن الكثير من الأوراق القانونية، ويبدو أن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

قضية محمود كهربا قد تظل كما هي لمدة عام ونصف العام، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك عقد جلسات، ويحصل على تأجيل استغلالا لعودة نادي أفيس البرتغالي إلى النشاط الرياضي.

محامي كهربا سيطلب من الفيفا حيثيات قرار إيقاف اللاعب، وعند موافقة الفيفا على إرسال الحيثيات يتم إيقاف المهلة بشكل قانوني، وقد يتم ارسال حيثيات قرار العقوبات خلال شهر أو أكثر، والأزمة قد تستمر لفترة طويلة.

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موقف نادي أفيس من غرامة كهربا

عودة نادي أفيس البرتغالي للحياة من خلال الاندماج مع نادي فيلافرانكوينس لا يسقط عنه القضايا وغرامة الفيفا باعتباره موجودا بشكل قانوني ويتعين عليه تسوية أموره المالية، بما فيها المشاركة فى سداد غرامة كهربا.

نادي أفيس البرتغالي سوف يشارك بشكل طبيعي في المنافسات ابتداءً من الموسم الحالي 2023/2024 تحت مسمى “AVS”.

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غرامة كهربا فى الفيفا

علق عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد غرامة نادي الزمالك.

وقال عامر العمايرة، في تصريحات تليفزيونية: "النادي البرتغالي أفيس الذي كان فيه كهربا موقوف 3 فترات قيد وسوف يزاول النشاط قريبا ويتعاقد على تعاقدات جديدة مع انتهاء فترة الإيقاف".

وأضاف: "كهربا يعمل على إطالة أمد القضية كي يعود النادي البرتغالي لمزاولة النشاط الرياضي، ويقوم بمشاركة كهربا في دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك".

وتابع عامر العمايرة: "من حق كهربا قانونا أن يتخذ كل الطرق القانونية لتأخير دفع الغرامة لنادي الزمالك".

وأكمل: "أي قرار يصدر عن لجنة انضباط الفيفا وله حيثيات يجوز الاستئناف عليه، وبعد انتهاء مهلة الـ  60 يوما يمكن أن يستأنف كهربا أمام المحكمة الرياضية ولا يدفع الفلوس".

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