ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا للأسبوع السابع على ‏التوالي

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الجمعة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا ‏قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على ‏التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 86.81 ‏دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏‏37 سنتا أو 0.5% لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية، وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي ‏بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى ‏هذا الشهر.‏

وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث ‏تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة ‏الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.‏

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع ‏الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مضيفة أن آفاق ‏سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.‏

وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت هذا ‏الأسبوع، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء دورة ‏رفع أسعار الفائدة.‏