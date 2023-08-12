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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء يرصد التجمعات التنموية بمركز نخل

لقاء وفد المركز الاعلامي
لقاء وفد المركز الاعلامي بالمواطنين بنخل

استقبل  محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء،  وذلك لرصد المشروعات التنموية ،والمزارع التي أقامها  جهاز تعمير سيناء، بقرى مركز نخل،  وكذلك التجمع السكني للمنازل البدويه بقريه النثيله، بحضور مهندس خالد ابو زهره وكيل جهاز تعمير منطقه شمال سيناء   بناءا على توجيهات  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال، سيناء .

 

توطين الأهالي:

 

وقام الوفد بزياره تجمع البيوت البدويه بقريه النثيله الذي يضم  ١٥ منزلا لتوطين اهالي قريه النثيله في مساكن حضاريه، والتي سيتم توزيعها قريبا بعد اجراء القرعه العلنيه.

حيث يستفيد من المنازل  الأرامل والمطلقات وذوي الحاجه والاسر التي ليس لها منازل سكنيه مراعاه للبعد الاجتماعي وتحقيق عداله التوزيع بين المواطنيين.

 

كما تفقد الوفد الاعلامي  التجمعات التنموية التي يشرف عليها  جهاز تعمير شمال سيناء ، لخدمه اهالي سيناء في ظل جهود الدوله للتنميه المستدامه بوسط سيناء  .

وقال محسن سالم ، رئيس مدينة نخل،  أنه تم اقامة  عدد ٨  مشروعات تنمويه في قرى “ الكنتلا، وبئر جريد ،والسلام، والنثيله وصدر الحيطان”  ، وتبلغ مساحتها ٣٠٨ فدان ،  وهي منزرعه اشجار زيتون ورمان وكمثري وجوافه ، و٩٦ صوبه زراعيه و١١ حوض اسماك
 

و تهدف هذه التجمعات الي توفير حاصلات زراعيه لطرحها للمواطنيين باسعار مخفضه ، وتوفير فرص عمل أمام الشباب بقرى مركز نخل ،علاوة على التوسع في الزراعات خاصة المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة .

 

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قافلة دعوية لمديرية أوقاف شمال سيناء في مركز نخل

نخل وفد إعلامي التجمعات الوزراء

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