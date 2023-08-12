عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأسبوع وتحذر سكان تلك المناطق

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

بسبب تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الداخلية الإماراتية


وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، إن البلاد تشهد الآن حالة من التحسن في الأحوال الجوية، وتسجل درجات الحرارة الفترة الحالية قيم أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت.


وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن نشهد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، على مدار الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى وجود نشاط واضح للرياح، مما يتسبب في تقليل الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج 

وحذرت من ارتفاع الأمواج على خليك السويس، بالإضافة إلى البحر المتوسط، وتصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

 

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن نشهد موجات حارة، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي

ترشيحاتنا

100 يوم صحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات

انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

أرواح بريئة.. اعتراف خطير من الأمن الإثيوبي بشأن المواجهات في أمهرة

إحالة سائق لودر لإجراء تحليل مخدرات بعد اصطدامه شخص بمدينة نصر

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم هاري كين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكلى حادق ولا حلو.. تناول الحامل لهذه الأطعمة يحدد نوع الجنين

لوك جرئ.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

من غير مكملات غذائية.. أطعمة تقضى على النحافة وتزيد الوزن للرجال

فيديو

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

سمك قرش ولفظ خارج.. رحمة أحمد تكشف تفاصيل نجاتها من الموت.. فيديوجراف

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ