الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأسبوع وتحذر سكان تلك المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، إن البلاد تشهد الآن حالة من التحسن في الأحوال الجوية، وتسجل درجات الحرارة الفترة الحالية قيم أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن نشهد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، على مدار الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى وجود نشاط واضح للرياح، مما يتسبب في تقليل الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج

وحذرت من ارتفاع الأمواج على خليك السويس، بالإضافة إلى البحر المتوسط، وتصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن نشهد موجات حارة، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.