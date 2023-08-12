بسبب تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الداخلية الإماراتية

أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية ، تحذيرا عاجلا من الاقتراب من مجاري السيول والأدوية وتجمعات المياه في حالات تقلب الطقس وشدة الأمطار والرياح.

وشدّد مجلس المرور الاتحادي العقوبة أخيراً على المخالفين ضمن الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 المتعلقة بالإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة.

وأكد استحداث المادة (114) وهي مخالفة «دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها» وغرامتها 2000 درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً.

كما شدّد عقوبة «التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة»، وفقاً للمادة الجديدة (113)، وذلك بالغرامة 1000 درهم و(6) نقاط مرورية تُضاف لملف السائق.

وتسببت الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه في وقوع عدد من الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال السنوات الماضية، بسبب تجاهل بعض السائقين تحذيرات الأجهزة المعنية بضرورة الابتعاد عن مجاري المياه، حتى لا يتسببوا في تعريض حياتهم للخطر.

ودعت وزارة الداخلية في ضوء تقلب أحوال الطقس وشدة الأمطار والرياح التي شهدتها بعض مناطق الدولة أخيراً، إلى اتباع ستة إرشادات، هي الحرص على الاستماع لنشرات الطقس من المصادر الرسمية، واتباع النصائح والإرشادات من الجهات المعنية، وتفقد المركبة وصلاحية الأضواء ومساحات الزجاج والإطارات، وقيادة المركبة بهدوء وحذر، وتجنب السرعة في كل الأحوال، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه.