الإمارات..حريق بواجهة بناية سكنية من 15 طابقا وتحرك عاجل للشرطة والدفاع المدني



نجحت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب بواجهة بناية سكنية من 15 طابقا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد عصر اليوم، مع التمكن من إخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع اصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ عن العميد عبدلله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بالإمارات بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بالشرطة يفيد بوقوع حريق في بناية سكنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة النعيمية 3.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة كمستجيب أول للحادث وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الحادث مع تنفيذ عمليات الاخلاء بالاشتراك مع الدفاع المدني واخراج السكان من البناية، وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني من دون تسجيل إصابات أو وفيات، ونتج عن الحدث احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة، وتابعت الشرطة الاجراءات بعد تبريد المبنى للتحقيق في ملابسات الحادث واسباب وقوع الحريق.

ودعا مدير عام العمليات الشرطية أصحاب المباني والسكان إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية، واخذ الحيطة والحذر من كل ما يمكن ان يسبب اندلاع الحرائق خاصة في البنايات السكنية.

ومن جانبه قال العقيد عيلان عيسى الشامسي مدير إدارة المراكز بالدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني المشاركة في اطفاء الحريق تواجدت من مركز الراشدية كجهة اختصاص، إلى جانب مراكز الإدارة والجرف، وفرق من دفاع مدني الشارقة، وأم القيوين، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط وتمت مباشرة عمليات التبريد فور الانتهاء من مكافحة الحريق، حيث تم تسليم المبنى للشرطة لمتابعة الاجراءات.