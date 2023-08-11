بسبب حرائق أمريكا .. بيان عاجل من الإمارات

أعربت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، نقلته وام، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية وللشعب الأمريكي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية هاواي الأمريكية، وفتح التمويل الفيدرالي عقب حرائق ضخمة.

وحسب بيان صحفي صدر عن بايدن، فإن “الأموال ستستخدم في توفير الإسكان المؤقت ومنح القروض لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن "الأموال متاحة لإزالة الأنقاض وتدابير الحماية الطارئة".

وأضاف بايدن: “تقييمات الأضرار مستمرة، وقد يتم تحديد أشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل”.