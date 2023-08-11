صحف السعودية|زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان.. مصرع 29 شخصاً في فيضانات الصين..53 شخصا فقدوا حياتهم بحرائق غابات هاواي

"الأرصاد": أمطار وزخات برد على أجزاء من جازان وعسير والباحة إلى مرتفعات مكة

شولتس يرفض رفع سن التقاعد في ألمانيا

مصرع 29 شخص في فيضانات الصين

مصرع 53 شخص في حرائق الغابات بهاواي

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان



نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، عدة موضوعات محلية ودولية ذات اهتمامات للمواطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن تنبيه المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ، يصاحبها رياحٌ نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس ،اليوم الجمعة، أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت المدينة عن مصرع 29 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في الصين.

لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة خبي شمال الصين.

وأفادت السلطات المحلية في المقاطعة اليوم وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية أن 29 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المقاطعة، فيما لا يزال 16 شخصاً في عداد المفقودين.

الرياض

نشرت الرياض عن زلزال ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة هوكايدو اليابانية.

وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".



كما نشرت الرياض عن ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 53 قتيل.

في هاواي ودُمّرت مدينة سياحية في الأرخبيل الأميركي، ويرجح أن ترتفع الحصيلة نظرًا لروايات السكان التي تحاكي "أفلام الرعب".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتطال الحرائق خصوصاً جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار دورا الذي يضرب راهناً منطقة المحيط الهادئ.

وتحوّل منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

وأكدت نائبة حاكم الولاية سيلفيا لوك لصحافيين أن هذه المدينة التاريخية التي كانت عاصمة مملكة هاواي في القرن التاسع عشر "أُبيدت". وقالت "إنه أمر مروع جداً"، وعُثر على 36 جثة تحت الأنقاض، وفقاً لحصيلة رسمية. وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

ورجّح حاكم الولاية جوش غرين في تصريح لشبكة "سي ان ان" الخميس أن ترتفع حصيلة القتلى، قائلا "الرقم سيرتفع بشكل كبير"، وأضاف "عام 1960 كان لدينا 61 وفاة (...) هذه المرة من المحتمل جدا أن يتجاوز إجمالي الوفيات ذلك بشكل كبير".

وقال كيكوا لانسفورد من سكان لاهاينا "نحاول إنقاذ أرواح ولا أشعر أننا نحصل على المساعدة التي نحتاج إليها"، وأضاف "ما زلنا نرى جثثاً تطفو على المياه وفي السدود"، بعد أن ألقى العديد من السكان بأنفسهم في البحر بعدما حاصرتهم النيران.





الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن إعلان المرصد السوري ،اليوم الجمعة، مقتل 23 جندياً من الجيش السوري في هجوم لعناصر من تنظيم «داعش» على حافلة مبيت عسكرية في ريف دير الزور الشرقي.

وذكر «المرصد» أن أكثر من 10 آخرين أُصيبوا بجراح متفاوتة، بينما «لا يزال مصير العشرات مجهولاً» بعد الهجوم الذي وقع في المحافظة التي تقع في شرق البلاد، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع السورية نقلاً عن مصدر عسكري إن «مجموعة إرهابية» استهدفت حافلة عسكرية على طريق في جنوب شرقي دير الزور؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين. وقال المرصد إن ريف دير الزور الشرقي يشهد حالة استنفار أمني وعسكري بعد الهجوم، وسط انتشار مكثف للقوات السورية والمخابرات والشرطة العسكرية في موقع الاستهداف.

ووقع الهجوم بالقرب من بلدة الميادين في محافظة دير الزور الصحراوية الشاسعة، التي تتقاسم السيطرة عليها القوات السورية المدعومة من إيران وروسيا، ومقاتلون بقيادة الأكراد تدعمهم الولايات المتحدة.



الوئام

الموارد البشرية بالسعودية تخفض غرامات نظام العمل إلى 80 %.

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ، تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية، تضمنت تخفيض جميع الغرامات بنسب تجاوزت 60%، وصولًا إلى 80 %، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيه

وأعلنت الوزارة في بيانها، عن تخفيض في جدول المخالفات الذي طرحته على منصة "استطلاع"، غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية من 10 آلاف إلى 5 آلاف لمنشآت الفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 2500 للفئة ب، ومن 2500 إلى 1500 للفئة ج.

وقلصت غرامة مخالفة عدم وضع تعليمات السلامة بكافة فئات العاملين في المنشأة، من 5 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 2000 إلى 500 للفئة ب، ومن 1000 إلى 300 للفئة ج، وشملت التعديلات غرامة تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتخفيض من 3 آلاف إلى 1000 لجميع الفئات.

كما وضعت غرامة بقيمة 1000 ريال على مخالفة تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بدلاً من 10 آلاف للفئة أ، 5 آلاف للفئة ب، و2500 للفئة ج، كما وضعت غرامة بقيمة 3000 ريال على مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات بدلاً من 20 ألفاً.

وعدلت غرامة مخالفة قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين، بالتخفيض من 10 آلاف إلى 3 آلاف للفئة أ، و5 آلاف إلى 2000 للفئة ب، ومن 2500 لـ 1000 للفئة ج.

صحيفة اليوم

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس رفع سن التقاعد في بلاده، قائلًا إنه على قناعة راسخة بأن ألمانيا لم تعد في حاجة إلى الاستمرار في رفع سن التقاعد.

وقال شولتس خلال حوار مع مواطنين في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا: "من سيترك المدرسة حاليًا في سن السابعة عشر سيكون أمامه 5 عقود من العمل، وإذا أراد أحد أن يعمل لفترة أطول، فينبغي أن يتمكن من فعل هذا، لكن ليس لأنه مفروض عليه، بل لأنه أو لأنها يستطيع ذلك".

وأضاف أن نظام تأمين المعاش القانوني له "مستقبل جيد"، وأن الجميع يمكنهم أن يثقوا في أن مستوى التقاعد سيظل مستقرًا ولن ينخفض.

الحفاظ على التقاعد المنتظم

كان وزير مالية ولاية بادن - فورتمبرج، دانيال باياز، من بين الذين حذروا في الفترة الأخيرة من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على التقاعد المنتظم في سن 67 عامًا بشكل دائم في حال استمر مستوى الازدهار على حاله.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاستمرار في العمل لفترة أطول أصبح أمرًا يمكن تحمله على نحو متزايد في العديد من المهن.



ويذكر أن الحد الأدنى لسن التقاعد سيرتفع تدريجيًا من 65 إلى 67 عامًا دون خصومات من المعاش التقاعدي، وذلك حسب الوضع القانوني الساري في ألمانيا حاليًا، وستسري قاعدة التقاعد عند سن 67 عامًا على مواليد عام 1964 وما بعدها.

ويستبعد الائتلاف الحاكم في ألمانيا حتى الآن أي رفع جديد لسن التقاعد عن هذا المستوى.

