الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد للسودانيين

أرسلت دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة، طائرة مساعدات إلى جمهورية تشاد تحمل على متنها 13 طناً من الإمدادات الغذائية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسودانيين اللاجئين إلى تشاد.



وصرح سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، بأن إرسال هذه الإمدادات يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن استجابة دولة الإمارات ومدّها يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان ودعمها الأشقاء السودانيين اللاجئين في دول الجوار وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والذي يأتي انسجاماً مع نهج الدولة في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح المسئول الاماراتي، أنّ جهود دولة الإمارات على مدار الأشهر الماضية تضمنت إرسال المساعدات الغذائية، إضافة إلى توفير الخدمات الطبية من خلال تشييد المستشفى الميداني في أمدجراس الذي يقدّم خدماته العلاجية للأشقاء السودانيين في تشاد وللمجتمع المحلي للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، حيث استقبل المستشفى منذ افتتاحه 3509 حالات مرضية".



