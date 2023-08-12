نائب رئيس الإمارات: نفخر بأننا دولة تسابق غيرها بروح الشباب

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت: إن دولة الإمارات شابة تسابق غيرها بروح الشباب.

وجاء تصريح "بن راشد" خلال تغريدة له عبر سحابه الرسمي بموقع "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام.

وقال حاكم دبي في تغريدته "في #اليوم_العالمي_للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم .. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب ".

وأضاف "نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة .. نحن دولة مكنت الشباب .. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم".