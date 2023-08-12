عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس الإمارات: نفخر بأننا دولة تسابق غيرها بروح الشباب

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت: إن دولة الإمارات شابة تسابق غيرها بروح الشباب.

وجاء تصريح "بن راشد" خلال تغريدة له عبر سحابه الرسمي بموقع "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام.

وقال حاكم دبي في تغريدته "في #اليوم_العالمي_للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم .. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب ".

وأضاف "نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة .. نحن دولة مكنت الشباب .. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم".

تغريدة بن راشد عن اليوم العالمي للشباب
رئيس الإمارات حاكم دبي روح الشباب اليوم العالمي للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

ما معنى عقوق الأباء للأبناء؟.. علي جمعة يحذر الوالدين من 8 أفعال

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

ترشيحاتنا

البطولة العربية.. الهلال يصطدم بالنصر في نهائى عربي بنكهة سعودية

وزير الري يتابع إجراءات تطبيق نظام السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي

محدش ينزل البحر|الأرصاد: ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 متر في هذه المناطق

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

بفستان مكشوف.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالساحل الشمالي

طريقة عمل صوص الجبنة| أحلى من المطاعم

حوت توت عنخ آمون.. قصة اكتشاف مثير لعلماء مصريين في مياه الفيوم

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ