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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالات فورية لـ6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء بحي شرق مدينة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

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وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بتنفيذ ازالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية بعزبة البورة التابعة لقرية بني محمديات حيث تم ردم القواعد في المهد وإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابده  حيث تم ردم قواعد في المهد.

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بتنفيذ إزالة سقف مخالف من عقار بشارع الهلالى خلف مخبز الآلي بحي شرق فضلاً عن إزالة سقف دور تاسع علوي من الناحيه البحرية لعقار مخالف بشارع النزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية.

جاء ذلك خلال حملات تمت تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعاصم ابراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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