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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 مخابر وضبط 258 بطاقة ذكية خلال حملة تموينية بمركز الفتح في أسيوط

ضبط بطاقات تموينية
ضبط بطاقات تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش وملاحقة المخالفين وضعاف النفوس والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة منوها عن غلق 3 مخابز وضبط تجميع 258 بطاقة تموين ذكية بقصد الاستيلاء علي الدعم المقدم من الدولة مشددًا على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشآت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.


وأكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق.

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وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة مكبرة على المخابز تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط على الأسواق والمخابز وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة حيث تمت الحملة بمشاركة جابر سليمان سليم مدير الإدارة التموينية بالفتح ومحمد أحمد سيد مأمور الضبط القضائي وعلي محمد علي مفتش تموين بالفتح وأسفرت عن غلق 3 مخابز وضبط 2 ماكينة صرف خبز و258 بطاقة تموين ذكية بقصد الاستيلاء علي الدعم المقدم من الدولة والتلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب تلك البطاقات بدون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 156 والكتب الدورية لوزير التموين وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات التفتيشية وتكثيفها بصورة مفاجئة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري لافتا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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