10 ملايين تكلفة إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الزرابي في أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس ، تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الزرابى التابعة لمركز أبوتيج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

رافقه خلال الجولة المهندس هشام أبوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات والمهندسة وفاء احمد سيد مدير تنفيذ مشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال .



تابع محافظ أسيوط سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بجمع خدمات المواطنين بالزرابى والذي نفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ويضم 12 شباكًا بالدور الارضى ويتكون من 3 طوابق ويضم مركزًا تكنولوجيًا مصغرًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي- مجلس محلى ) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

ثم استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندس هشام أبو ضيف ، عن مراحل انشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الزرابى والذي بلغت تكلفة انشائه 10 مليون جنيه ثم تابع سير العمل بالمجمع والخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية

وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر كما التقى مع العاملين بالمجمع وتعرف منهم عن الخدمات المقدمة للمواطنين وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.



واكد محافظ أسيوط ، انه يجرى تشغيل مجمعات خدمات المواطنين التى تم الانتهاء من توصيل المرافق لها وتأثيثها لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم ، لافتاً الى ان مجمعات خدمات المواطنين تقدم خدمات متميزة حيث تضم العديد من المنافذ الخدمية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقلهم منوهًا إلى إنه تم إنشاء 35 مجمعًا خدميًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتاً الى ان ما تم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالي في كافة القرى والنجوع وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة لهم ،موجهًا كافة الجهات المختصة بالبدء على الفوري في التشغيل التجريبي لأية مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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