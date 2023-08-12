محمد رياض: إدارة المهرجان القومي للمسرح استقبلت 900 موهبة فنية متنوعة

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه تم استحداث مسابقة جديدة ضمن فاعليات مهرجان المسرح هذا العام في دورته الـ16، حيث استقبلت إدارة المهرجان 900 موهبة فنية متنوعة، وأن هناك خطة لتقديم عرض مسرحي لهم.

وأضاف محمد رياض، خلال حواره على "إكسترا نيوز"، أن صعوبات المهرجان تكمن في تفاصيله وفعالياته الكثيرة المتواصلة لمدة أسبوعين، والتي تشمل عروضًا فنية من كل محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم طرح اسم الزعيم "عادل إمام"، لإطلاق دورة المهرجان الـ16 باسمه بعد موافقته، تكريمًا لمكانته الفنية الكبيرة، كما أنه تم تكريم الفنان خالد الصاوي، من أجل مسيرته الفنية، والذي يعد من أهم مؤسسي المسرح الحر.