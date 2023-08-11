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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة للفنان خالد الصاوي في القومي للمسرح المصري

صدى البلد

تقام غدا بالمجلس الاعلى للثقافة ندوة  للفنان خالد الصاوى في تمام الثالثة ظهرا ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بحضور كلا من المؤلف محمد عبد الرحمن، ويدير الجلسة إبراهيم الحسينى.

وعلى جانب اخر كان قد تحدث  الفنان محمد محمود، خلال ندوة تكريمه بالدورة 16 من المهرجان القومى للمسرح عن حبه للإذاعة.

وقال"كنت عاشقا للإذاعة وخصوصا البرنامج الثقافى لأنه يقوم بتقديم مسرحيات عالمية، والإذاعة متعة لها رهبة لا تقل عن رهبة المسرح، لأن بصوتى فقط أستطيع أن أقوم بإيصال الحالة لكل الناس بكل فئاتهم، لكنى توقفت عن الإذاعة بسبب تعبى فى منصب إدارى بالمسرح، وفى الحقيقة توقفت كذلك عن التمثيل فى المسرح".

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واشار:"عندما كنت مديراً لمسرح الطليعة، وكنا نقوم بتجديده وددت لو فتحت المسرح برواية كبيرة، وهنا جاءني صديقي هشام جمعة الذي كان حينها مديراً لمسرح السلام ، وطلب مني أن نفتتح المسرح برواية حمام روماني من إخراجه لكن أقوم أنا ببطولتها فرفضت فى البداية لكن مع إصراره وافقت، وكان سبب رفضى حتى لا يقال إن مديرى المسارح يقومون بتشغيل بعضهم البعض، وبالفعل منذ بدأنا البروفات وبدأ النقاد يكتبوا ما خشيت منه، لكن مع فتح المسرحية وجدت مانشت "حمام روماني درة على تاج مسرح الطليعة" وكان الناقد الكبير الراحل حسن عطية الذى لا يعرف المجاملات إبدا، وهنا حمدت الله على كرمه، وكانت تلك المسرحية هي التجربة الوحيدة التي قدمتها خلال سبع سنوات من إدارتي لمسارح الدولة.

إبراهيم الحسيني البرنامج الثقافى الاعلى للثقافة الفنان محمد محمود القومي للمسرح المصري القومى للمسرح

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